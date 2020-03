Assicuraz.gen.ord. : Va créer un fonds jusqu'à 100 ME pour le Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Generali a approuvé la création d'un Fonds international extraordinaire pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros dédié à la lutte contre l'urgence Covid-19 au niveau international.



' Le fonds, qui aidera principalement l'Italie mais sera également disponible dans d'autres pays où Generali opère, offrira une assistance immédiate pour cette crise en évolution rapide et, à moyen terme, vise à soutenir les efforts de relance économique dans les pays concernés ' indique le groupe.



Gabriele Galateri di Genola, président d'Assicurazioni Generali, et Philippe Donnet, PDG du groupe Generali, ont déclaré: ' Generali veut être un leader dans la communauté internationale pour faire face à ce qui est à la fois une crise sanitaire mais aussi économique. Nous devons tous travailler ensemble pour mener cette bataille. Nous faisons partie de l'histoire italienne et européenne, et conformément à notre héritage, nous avons et nous ferons tout notre possible pour le bien-être de tous. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ASSICURAZ.GEN.ORD. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok