Assicuraz.gen.ord. : Résultats jugés mitigés, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Generali a publié mardi des résultats mitigés au titre du premier semestre, tout en se disant bien placé pour atteindre les objectifs de son programme stratégique qui doit se clôturer cette année.



Son bénéfice net de premier semestre a doublé pour se monter à plus de 1,5 milliard d'euros, contre 775 millions d'euros il y a un an, tandis que le bénéfice d'exploitation a progressé de 10% à près de trois milliards.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS font toutefois remarquer que cette performance meilleure que prévu s'explique surtout par les bons résultats de la branche de private equity.



'La qualité de la publication peut donc être remise en cause, sachant que l'activité de private equity est très volatile et très liée à la saisonnalité', estime le broker.



Le groupe a confirmé sa prévision d'une croissance moyenne annuelle de 6% à 8% de son bénéfice par action (BPA) pour la période 2018-2021 avec un rendement des capitaux propres (RoE) attendu au-delà de 11,5% en fin d'année, mais le titre n'en perdait pas moins du terrain ce matin.



En Bourse de Milan, le titre Generali cédait plus de 1,5% après ces chiffres, à comparer avec un repli de 0,3% de l'indice sectoriel européen de l'assurance



