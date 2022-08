Assicuraz.gen.ord. : Résultat net en baisse à cause de la Russie

(CercleFinance.com) - Generali recule de 2% à Milan après la publication d'un résultat net de 1,4 milliard d'euros au titre des six premiers mois de 2022, en baisse de 9% sous le poids de dépréciations sur les investissements en Russie, sans lesquelles il serait resté stable à 1,54 milliard.



L'assureur italien a accru son profit opérationnel de 4,8% à 3,1 milliards, grâce à des performances positives à la fois en vie et en dommages, tandis que ses primes brutes souscrites ont augmenté de 2,4% à 41,9 milliards, portées par l'activité dommages (+8,5%).



'Nous avons pu atteindre ces résultats dans un contexte géopolitique et macroéconomique de plus en plus incertain', souligne son CEO Philippe Donnet. 'Dans les mois à venir, nous resterons pleinement engagés dans la réalisation de notre plan triennal'.



