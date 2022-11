Assicuraz.gen.ord. : Résultat net de 2.233 ME au 30 septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les primes brutes émises ont augmenté à 59,8 milliards d'euros (+1,3%) au 30 septembre 2022, sous l'effet de la croissance de l'assurance Dommages (+10,3%), tirée par la branche non automobile. Les primes Vie se sont contractées (-2,9%). La collecte nette en vie s'élève à 7,7 milliards d'euros.



Le résultat d'exploitation a continué à progresser pour atteindre 4,8 milliards d'euros (+7,8%), grâce à la bonne performance positive des segments Vie et Dommages.



Le résultat net est quasi stable à 2.233 millions d'euros (-0,8%) au 30 septembre 2022. Si l'on exclut l'impact des investissements russes, le résultat net aurait atteint 2 374 millions d'euros (+5,5%).



Le directeur financier du groupe Generali, Cristiano Borean, a déclaré : ' Generali réussit à atteindre une croissance durable et à augmenter continuellement son résultat opérationnel, ce qui reflète la mise en oeuvre efficace de notre plan stratégique Lifetime Partner24 : Driving Growth'.



