Assicuraz.gen.ord. : Résultat d'exploitation 'record' en 2021

(CercleFinance.com) - Generali a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice opérationnel 'record' pour la troisième année consécutive grâce à la vigueur des marges sur ses nouveaux contrats, dans l'assurance-vie comme dans l'assurance-dommages.



Le groupe italien indique avoir dégagé un résultat d'exploitation de 5,85 milliards d'euros l'an dernier, soit un nouveau plus haut historique, contre 5,21 milliards en 2020.



Son bénéfice net a suivi la même tendance pour ressortir à 2,85 milliards d'euros, contre 1,74 milliards d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, l'assureur milanais met par ailleurs en évidence une 'excellente position de capital', avec un ratio de solvabilité 'Solvency' de 227% en 2021 contre 224% en 2020.



Generali prévoit par ailleurs de proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 1,07 euro par action à l'occasion de la prochaine assemblée générale du 23 mai prochain.



Seul bémol de la publication, le groupe - très présent en Europe de l'Est - avertit que le conflit-ukrainien est source d'une grande incertitude concernant son activité à l'heure actuelle.



'A ce jour, l'évolution du conflit demeure imprévisible et il n'est pas possible en conséquence de formuler une estimation raisonnable de son impact sur les marchés et le secteur de l'assurance', prévient-il.



Le titre Generali coté à la Bourse de Milan progressait malgré tout de 0,2% mardi en fin de matinée, dans un marché boursier italien en repli de 1,8%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ASSICURAZ.GEN.ORD. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok