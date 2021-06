Assicuraz.gen.ord. : Pourrait racheter NN Investment Partners

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generali et DWS Group seraient en négociation pour le rachat de la gestion d'actif de NN Group qui gère environ 300 milliards d'euros indique ce matin Bloomberg.



DWS Group et Generali auraient présenter des offres cette semaine pour la branche de gestion d'actifs de NN Group, selon des personnes interrogées par l'agence de presse.



Cette activité, connue sous le nom de NN Investment Partners, a également suscité l'intérêt d'UBS Group et d'Allianz précise Bloomberg.



Plusieurs autres gestionnaires d'actifs internationaux, dont certaines sociétés américaines, sont également à la recherche d'un accord rajoute l'agence de presse.



NN a déclaré en avril qu'il examinait les options pour sa branche de gestion d'actifs, y compris une fusion et une vente partielle.



Cette activité pourrait être valorisée à environ 1,5 milliard d'euros, selon les personnes interrogées.



