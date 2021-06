Assicuraz.gen.ord. : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' sur Generali avec un objectif de cours de 18 euros, au lendemain de l'annonce par l'assureur italien qu'il allait lancer une offre de rachat sur les actions Cattolica qu'il ne détient pas.



Le bureau d'études rappelle que le prix proposé dans le cadre de cette offre, de 6,75 euros par action en numéraire, soit un investissement maximum de 1.176 millions, représente une prime de 15,3% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Oddo juge cette acquisition 'stratégiquement intéressante', soulignant qu'elle permettra de renforcer la position de Generali sur son marché domestique. 'Reste à savoir si Generali réussira son offre de rachat au prix proposé', nuance-t-il.



