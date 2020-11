Assicuraz.gen.ord. : Oddo reste à 'achat' après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Generali avec un objectif de cours laissé à 16 euros, au lendemain d'une publication de l'assureur italien traduisant une 'bonne performance opérationnelle sur les neuf premiers mois de l'année'.



Le bureau d'études souligne que 'le business model a très bien résisté à la crise (légère hausse du résultat opérationnel aux neuf mois) et pointe un bilan solide (hausse de la marge de solvabilité au troisième trimestre, liquidités importantes au niveau de la holding).



Oddo BHF note aussi que le groupe maintient son objectif de retour de capital aux actionnaires sur trois ans, visant à rendre entre 4,5 et cinq milliards d'euros de capital en cumulé sur la durée de son plan 2019/2021.



