Assicuraz.gen.ord. : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - A l'approche des résultats à neuf mois attendus le 11 novembre, Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Generali, avec un objectif de cours relevé de 18,5 à 20 euros, pour notamment intégrer le succès de son offre sur Cattolica.



'Après celle-ci, Generali conserve une marge de manoeuvre d'environ un milliard d'euros pour réaliser de nouvelles opérations de croissance externe', note l'analyste, rappelant aussi que le groupe présentera le 15 décembre prochain son nouveau plan stratégique.



Pour les neuf premiers mois de 2021, le bureau d'études s'attend à ce que l'assureur italien dévoile un résultat net de 2,11 milliards d'euros, très légèrement inférieur au consensus de l'ordre de 2,13 milliards, pour des primes attendues à 54 milliards.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.