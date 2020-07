Assicuraz.gen.ord. : Oddo confirme son conseil avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generali publiera son résultat net du 1er semestre 2020 jeudi 30 juillet avant Bourse.



' Nous prévoyons des primes de 34.5 MdE au S1 2020 en baisse de 3.4% (soit des primes de 15.3 MdE sur le seul T2, en baisse de 9.0%). Nous attendons ainsi des primes en assurance vie en baisse de 7% au S1 du fait du confinement (malgré une forte progression des ventes en période de sortie de confinement), alors que les primes en assurance dommages devraient avoir progressé de 5% ' indique Oddo.



' Nous prévoyons un RO de 2 689 ME au S1 2020 (-1.3%), en ligne avec le consensus (2 691 ME), avec une baisse du RO de 10.2% sur le seul T2 compte tenu de la COVID-19 ' rajoute le bureau d'analyses. ' Nous prévoyons un RN de 871 ME au S1 2020 (-51%) supérieur au consensus (824 ME, -54%) '.



Oddo confirme s recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 16 E.



