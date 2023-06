Assicuraz.gen.ord. : Oddo BHF confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Generali avec un objectif de cours inchangé de 21 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Generali a annoncé hier la conclusion d'un accord avec Libery Mutual pour l'acquisition de sa filiale Liberty Seguros pour un montant en numéraire d'environ 2,3 MdsE.



Selon Oddo BHF, cette acquisition va permettre à Generali de renforcer sa présence en assurance dommages en Espagne, où le groupe va devenir n°4 avec 6.1% de part de marché (vs actuellement une position de n°6 avec 4.3% de part de marché).



A terme, 'd'importantes synergies' sont anticipées par Generali.



De son côté, Oddo BHF estime que l'acquisition de Liberty Seguros est stratégiquement intéressante et qu'elle devrait dégager à terme post synergies un RoI clairement supérieur à 10%.





