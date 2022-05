Assicuraz.gen.ord. : Moody's relève sa note de crédit

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé vendredi avoir relevé à 'A3', contre 'Baa1' précédemment, la note de solidité financière (IFSR) attribuée au groupe d'assurance italien Generali.



L'agence justifie sa décision par l'amélioration du profil de l'assureur, dont il juge la diversification à même de le protéger contre un certain nombre de scénarios économiques défavorables.



'Generali a réalisé des progrès importants en ce qui concerne l'amélioration de son profil de risque, notamment dans l'assurance-vie où le groupe est bien plus présent que d'autres de ses pairs européens', souligne Moody's.



La perspective associée à sa note reste 'stable'.



A la Bourse de Milan, l'action Generali reculait de 0,9% en fin de matinée. Elle accuse désormais un repli de plus de 10% sur le mois écoulé.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel