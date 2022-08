Assicuraz.gen.ord. : Finalisation d'acquisitions en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generali annonce avoir finalisé l'acquisition des participations majoritaires dans les joint-ventures AXA-Affin en Malaisie -transaction annoncée en juin 2021-, devenant ainsi un acteur de premier plan dans le secteur de l'assurance générale dans le pays.



L'assureur italien a acquis 70% d'AXA Affin Life Insurance et environ 53% d'AXA Affin General Insurance, mais aussi porté de 49 à 100% sa participation dans MPI Generali Insurans Berhad, en acquérant les actions détenues par son partenaire malaisien MPHB Capital.



Ces entités doivent être regroupée sous la marque unifiée unique 'Generali Malaysia', à lancer début 2023. Generali a également conclu un accord exclusif de bancassurance avec Affin Bank pour la vente de produits d'assurance générale et d'assurance vie classiques.



