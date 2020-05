Assicuraz.gen.ord. : En recul avec son résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Generali cède 1,7% à Milan, suite à la publication par la compagnie d'assurances d'un profit net en chute à 113 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, à comparer à 744 millions à la même époque en 2019.



Elle explique avoir été affectée par 655 millions d'euros de dépréciations nettes sur investissements liées à l'impact du Covid-19 sur les marchés financiers, et sa contribution de 100 millions au Fonds International Extraordinaire pour l'urgence pandémique.



L'Italien a toutefois vu son profit opérationnel augmenter de 7,6% à près de 1,45 milliard d'euros, grâce à la contribution de ses activités d'assurance-dommages et de gestion d'actifs, pour des primes souscrites brutes stables (+0,3%) à 19,2 milliards.



