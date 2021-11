Assicuraz.gen.ord. : En négociation exclusive pour racheter La Médicale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generali a entamé des négociations exclusives en vue de faire l'acquisition de La Médicale, la filiale d'assurance des professionnels de santé du Crédit Agricole.



Créée en 1948, La Médicale - qui compte plus de 300.000 clients en France - génère des primes annuelles de 552 millions d'euros, sur la base de plus de 600.000 contrats en portefeuille à fin 2020.



Ses offres sont distribuées par un réseau spécialisé de 125 agents, répartis dans 45 agences.



Generali explique que ce projet, né de la collaboration récemment nouée avec le Crédit Agricole, constitue une opportunité stratégique de croissance qui s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 'Generali 2021'.



L'opération, dont la finalisation est attendue mi-2022, devrait également s'accompagner de la cession par Predica, la compagnie d'assurance vie de Crédit Agricole, du portefeuille de garanties décès commercialisé par La Médicale.



Ce périmètre représente environ 80 millions d'euros de primes liées aux garanties décès.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.