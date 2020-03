Assicuraz.gen.ord. : Chute de -10%, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de -10% à la Bourse de Milan. Jefferies dégrade sa recommandation sur Generali de 'achat' à 'conserver' et réduit son objectif de cours de 18 à 12,5 euros, estimant que 'la baisse du ratio de solvabilité II de 224% à 200% pourrait être un précurseur d'autres baisses à venir'.



'De plus, à long terme, les évènements récents ont annulé la capacité du groupe à restructurer son mix produits, le laissant surexposé au risque de spread', ajoute le broker dans sa note sur la compagnie d'assurance italienne.



