Assicuraz.gen.ord. : BofA réaffirme sa recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - BofA-ML a réaffirmé mardi sa recommandation d'achat sur Generali, assortie d'un objectif de cours de 19,35 euros, suite à la publication des résultats semestriels du géant italien de l'assurance.



Dans une note de recherche, la banque américaine retient que le groupe a présenté un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes, notamment grâce aux contributions de sa filiale Banca Generali et de sa branche de private equity.



La division de gestion d'actifs a également fait mieux que prévu, poursuit BofA, avec des performances supérieures de 10% à ses estimations et de 13% à celles du consensus.



Et si l'activité d'assurance-dommage a généré un ratio combiné 'impressionnant' de 89,7% (91,2% hors Covid), soit 0,2 à 0,3 point meilleur que prévu, le métier d'assurance-vie a - lui - légèrement déçu en raison de l'impact de la pandémie, même si son 'business mix' continue de s'améliorer, fait valoir la banque d'affaires.



De manière générale, BofA juge que les bonnes performances constantes de l'assureur ne sont pas reflétées dans son cours de Bourse, qui fait apparaître un PER de seulement 9x pour un rendement du dividende de 9%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

