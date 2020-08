Assicuraz.gen.ord. : Bien orienté sur un relèvement de recommandation

(CercleFinance.com) - L'assureur italien Generali prend près de 2% mardi en Bourse de Milan à la suite d'un relèvement de recommandation de BofA sur le titre.



BofA Global Research est passé ce matin à un conseil d''achat' sur la valeur, qu'il estime injustement traitée.



'Le groupe dispose d'un bilan solide et a fait preuve de résistance à l'épidémie de Covid, la solidité de son activité d'assurance de biens ayant globalement compensé la faiblesse de l'assurance-vie au premier semestre', explique le broker dans une note.



Après sa sous-performance face au secteur, BofA dit percevoir un point d'entrée intéressant sur la valeur, qui se traite aujourd'hui à seulement 7,6 fois ses bénéfices attendus à horizon 2022 et sur la base d'un rendement du dividende attrayant de 7,4%.



Le titre Generali s'adjugeait 1,8% en milieu d'après-midi, alors que l'indice FTSE MIB avançait de 0,7%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ASSICURAZ.GEN.ORD. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok