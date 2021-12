Assicuraz.gen.ord. : Bien orienté après son plan stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de 1% à la Bourse de Milan après la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2024 intitulé ' Lifetime Partner 24 : Driving Growth '.



Oddo souligne que Generali vise une croissance annuelle moyenne de ses primes en assurance dommages de 3/5%, dont plus de 4% en assurance non-auto.



' Le groupe vise une valeur des affaires nouvelles vie comprise entre 2.3 MdE et 2.5 MdE en 2024 (vs 1.9 MdE en 2020) et une croissance de 3/4% par an des encours. Il prévoit une croissance annuelle moyenne de son BPA de 6%/8% entre 2021 (retraité des éléments non récurrents relatifs à l'acquisition de Cattolica) et 2024, en ligne avec l'objectif du plan 2021 ' rajoute Oddo.



Suite à la présentation de ces objectifs, Oddo confirme sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours de 20 E.



' Nous espérons également que le mandat du DG actuel du groupe, M. Donnet, sera renouvelé lors de la prochaine AG qui se tiendra le 29 avril prochain ' indique Oddo.



