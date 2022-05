Assicuraz.gen.ord. : Bénéfice de premier trimestre meilleur que prévu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generali a annoncé jeudi un bénéfice de premier trimestre supérieur aux attentes, notamment grâce à des dépréciations moins lourdes que prévu sur ses investissements en Russie.



Le premier assureur italien a fait état ce matin d'un résultat net de 722 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 802 millions un an plus tôt, là où le consensus visait 650 millions.



Le groupe milanais précise que son compte de résultat a été pénalisé par des dépréciations à hauteur de 136 millions d'euros sur ses actifs russes, un chiffre inférieur aux 188 millions d'euros de provisions initialement évoqués.



En excluant l'impact du dossier russe, le bénéfice net serait ressorti à 863 millions d'euros.



Autre bonne nouvelle, le ratio de solvabilité, une mesure très suivie de la solidité financière de l'assureur, s'est établi à 237% à fin mars, contre 227% l'an dernier, dépassant là encore le consensus de 233%.



A la suite de ces résultats meilleurs que prévu, l'action Generali progressait de 0,7% jeudi matin, échappant à la lourdeur des places boursières européennes, qui voyaient l'indice Euro STOXX 50 décrocher de près de 2%.



