Assicuraz.gen.ord. : Barclays dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays dégrade sa recommandation sur Generali de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', malgré un objectif de cours ajusté de 38 à 38,5 euros, déclarant voir 'encore moins de marge pour de nouvelles surprises en termes de revenus d'investissement nets (NII)'.



Le broker pointe la valorisation actuelle et une dynamique à court terme plus faible des commissions pour la compagnie d'assurance, et affirme préférer Mediolanum (conseillé à 'surpondérer') parmi les rassembleurs d'actifs italiens.



