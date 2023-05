Assicuraz.gen.ord. : Annonce un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Generali annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre. Le groupe affiche une croissance 'forte et rentable' avec un bénéfice net ajusté qui a presque doublé pour atteindre 1229 millions d'euros (+49,7 %).



Le résultat opérationnel progresse à 1 820 millions d'euros (+22,1%), principalement grâce à la forte contribution du segment Dommages, tandis que le segment Vie résiste.



Les primes émises brutes ont augmenté à 22,2 milliards d'euros (+1,3%) tirées par la croissance robuste du segment P&C (+10,1%).



Le ratio de solvabilité est 'extrêmement solide à 227 %', pour 221 % pour l'exercice 2022.



Le directeur financier du groupe Generali, Cristiano Borean, a déclaré : ' C'est la première fois que nous présentons nos rapports selon les nouvelles normes comptables. Cela nous permet d'améliorer considérablement la visibilité et la prévisibilité des sources de profit. '



Fort de ses résultats, Generali a confirmé tous les objectifs de son plan stratégique, dont une hausse du bénéfice par action de 6 à 8% par an et des dividendes cumulés de 5,2 et 5,6 milliards d'euros sur la période 2022-2024.



