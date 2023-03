Assicuraz.gen.ord. : Affiche un résultat net à 2,912 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Generali annonce ses résultats pour 2022 et se félicite d'avoir réalisé le meilleur résultat d'exploitation de son histoire, avec une croissance continue des primes et du résultat net.



Le résultat opérationnel est de 6,5 milliards d'euros (+11,2%), ' principalement dû à l'assurance vie, ainsi qu'à la croissance de l'assurance dommages ', précise Generali. Le ratio combiné s'élève à 93,2% (+2,4 p.p.). La marge sur les affaires nouvelles est à 5,35% (+0,86 p.p.)



Le résultat net augmente à 2.912 millions d'euros (+2,3%)



Les primes brutes émises s'affichent à 81,5 milliards d'euros (+1,5%), avec une forte croissance de l'assurance dommages (+9,8%), tirée par l'assurance non-automobile.



La collecte nette résistante est de 8,7 milliards d'euros en assurance vie, entièrement axée sur les produits en unités de compte et la protection, conformément à la stratégie du groupe -



Et le groupe de se féliciter encore d'une position de capital ' extrêmement solide, avec un ratio de solvabilité de 221% (227% pour l'exercice 2021) '.



Le dividende proposé par action est de 1,16 E (+8,4%).



