Assicuraz.gen.ord. : Acquisition de La Médicale autorisée par l'UE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle de La Médicale par Generali France.



Generali France acquiert par ailleurs un portefeuille de couvertures d'assurance de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., actuellement commercialisé par La Médicale.



La Médicale est un assureur spécialisé pour les professionnels de santé actifs en France et à Monaco.



Generali France est une filiale de Generali Groupe, un groupe international de sociétés spécialisées dans le secteur de l'assurance et de la finance, basé en Italie.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence car, à la suite de la transaction, la position cumulée des entreprises dans les secteurs de l'assurance et de la distribution d'assurance en France sera limitée.



