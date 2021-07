Asml holding : Wells Fargo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Wells Fargo ont relevé vendredi leur objectif de cours sur le titre ASML coté à New York, qu'ils portent de 750 à 800 dollars en attendant la parution, la semaine prochaine, des résultats de deuxième trimestre de l'équipementier de semi-conducteurs.



La banque californienne estime que l'action présente le profil risque/rendement le plus intéressant au sein du secteur, notamment en vue de la tenue, en septembre prochain, de la prochaine journée d'analystes du groupe néerlandais.



Dans sa note, Wells Fargo précise toujours attendre, en ce qui concerne la publication du 21 juillet, un chiffre d'affaires trimestriel de 4,09 milliards d'euros pour un BPA de 2,47 euros.



'ASML ayant significativement revu à la hausse (+20%) ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2021 à l'occasion de la dernière publication trimestrielle et avec des difficultés d'approvisionnement et de logistiques qui limitent le potentiel de bonnes surprises sur le court terme, nous pensons que le principal moteur des titres sera les prises et le carnet de commandes (lithographie en UV profond (DUV) et extrême ultraviolet (EUV))', prévient l'établissement, qui reste à 'surpondérer' sur le titre.



Des commentaires favorables qui n'avaient pas d'effet sur le cours de Bourse d'ASML, qui perdait 1% vendredi sur Euronext Amsterdam.



