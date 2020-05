Asml holding : Valeur préférée d'Oddo dans le secteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales de semi-conducteurs de mars 2020 ont été publiées ce week-end par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics). En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 34,9 Md$, un peu supérieures à la prévision d'Oddo de 33.6 Md$.



' Il s'agit d'une nouvelle amélioration avec une croissance de 6.9%, après 5.2% en février. En séquentiel, les ventes sont en baisse de 0.8%. Le T1 2020 ressort donc en hausse de 3% yoy et en baisse de 7% en séquentiel ' indique le bureau d'analyses.



' Nous tablons désormais sur une baisse des ventes de 10% en séquentiel sur le T2, avec une reprise plus mesurée sur T3. Nous relevons notre prévision de marché 2020 de -10% à -8%, avec un point bas durant l'été '.



' Nous pensons que nous avons été trop sévères sur Infineon (publication mardi, Alléger, prévisions à +22% en moyenne objectif de cours de 14 E contre 12 E) et Dialog (publication mercredi, Achat, prévisions à +10%, objectif de cours de 44 E contre 40 E) indique Oddo.



' Nous laissons inchangé nos prévisions sur Elmos (publication mercredi, Neutre) qui nous semblent être au bon niveau. ASML reste notre top pick sectoriel. Nous restons prudents sur l'exposition automobile, notamment Infineon, exposé à 45% au marché automobile '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ASML HOLDING en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok