Asml holding : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur ASML avec un objectif de cours relevé de 760 à 900 euros sur des prévisions rehaussées, voyant dans le dossier 'une histoire de domination technologique toujours inégalée, qui justifie plus d'upside'.



Il pointe une 'performance boursière qui reflète l'amélioration impressionnante des fondamentaux, mais sans excès', succès qui 'n'est pas lié au hasard, mais à une domination technologique qui résulte en des gains de parts de marché et une croissance continue'.



'Les éléments sont toujours en place et pourraient même s'amplifier', poursuit l'analyste, pour qui la journée investisseurs du 29 septembre 'devrait permettre de relever les objectifs 2025 et potentiellement donner de la visibilité à l'horizon 2030'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.