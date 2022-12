Asml holding : Oddo confirme son conseil et table sur la croissance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ASML, avec un objectif de cours de 800 euros.



Le bureau d'analyses indique prendre au sérieux les rumeurs estimant que le gouvernement néerlandais pourrait adopter pour les entreprises néerlandaises les mêmes restrictions de livraisons vers la Chine que celles imposées par le gouvernement américain à ses entreprises.



'Nous pensons, en effet, que le gouvernement néerlandais finira par prendre des mesures équivalentes, mais nous ressortons rassurés de nos discussions sur le fait qu'elles n'auront pas un impact significatif sur les trajectoires court terme et long terme du groupe', assure l'analyste.



Le broker rappelle que si la Chine représente globalement 16% du CA d'ASML, la fabrication de puces inférieures à 14nm ne représente que 5% du total en Chine.



'L'industrie des semi-conducteurs s'est toujours adaptée aux contraintes qui s'imposaient à elles et nous pensons que la demande finale du puces sera inchangée, que le nombre de machines nécessaire sera le même et que ce qui ne sera pas fabriqué en Chine, le sera en Corée, aux Etats-Unis, en Europe, au Japon ou même à Taiwan', avance Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste anticipe un chiffre d'affaires 2023 de 26,2 MdsE à +24% (en ligne avec le consensus).





