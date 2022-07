Asml holding : Doublement séquentiel du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - ASML publie un BPA de 3,54 euros au titre du deuxième trimestre, un peu plus que doublé (+205%) par rapport à celui des trois premiers mois de 2022, pour un chiffre d'affaires en croissance séquentielle de 54% à 5,43 milliards et une marge brute quasi-stable à 49,1%.



'La demande de nos clients reste très forte, comme en témoignent les réservations nettes record au deuxième trimestre de 8,5 milliards d'euros', souligne le fournisseur néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.



Pour l'ensemble de l'année, ASML ne prévoit toutefois plus qu'une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10%, en raison d'un report de comptabilisation de certaines livraisons sur 2023, et s'attend à une marge brute entre 49 et 50%.



