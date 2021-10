Artefact : BidSky devient actionnaire majoritaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société BidSky a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 septembre 2021, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Artefact et détenir précisément 52,26% du capital et des votes de la société, soit 50,36% en détention effective et 1,9% par assimilation.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Artefact hors marché.



BidSky a par ailleurs précisé détenir 20 000 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) émis par Artefact donnant droit à 3,5 millions d'actions Artefact au prix unitaire de 1 euro, à exercer à compter de la date d'ouverture de l'offre publique qui sera déposée prochainement par BidSky et jusqu'à la date de clôture de ladite offre.





