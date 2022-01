Arkema : Un analyste passe à l'achat, le titre monte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Arkema bondit de 2% lundi en début de séance à la Bourse de Paris, porté par un relèvement de recommandation des analystes de Berenberg.



Le bureau d'études allemand, qui conseillait jusqu'ici de 'conserver' le titre du chimiste de spécialités, en recommande désormais l'achat avec un objectif de cours rehaussé de 127 à 152 euros.



'Arkema est considéré depuis longtemps comme un dossier consistant en une transformation du portefeuille, loin des matières premières pour des activités désormais plus tournées vers les spécialités', rappellent les analystes.



'Nous pensons que c'est toujours le cas et même si le titre a bien performé depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, nous nous attendons à ce qu'Arkema devienne un investissement de coeur au sein du secteur de la chimie', poursuit-il.



'Au cours des deux années à venir, nous pensons que l'intégration des adhésifs de performance d'Ashland conjuguée à une croissance dans les polymères constitueront les piliers d'une expansion de ses multiples boursiers', conclut Berenberg.



Vers 10h10, l'action du chimiste de spécialités signait l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, qui progressait de 0,8%.



