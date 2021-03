Arkema : Stifel relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel relève son conseil sur Arkema à 'achat' et son objectif de cours de 109 à 116 euros, sur la base d'estimations de bénéfices plus élevées, reflétant 'l'anticipation des progrès stratégiques continus et la confiance dans les objectifs 2024'.



Alors que les prévisions de la société pour 2021 impliquent un EBITDA propre d'environ 1,2 milliard d'euros, le broker l'estime à 1,34 milliard, notamment en raison d'une amélioration des marges en acide acrylique et d'un fort rebond de la demande en polymères techniques.



Le broker voit Arkema à une 'valorisation attrayante compte tenu de sa performance médiocre depuis le début de l'année' et pense que 'le sentiment devrait s'améliorer avec des preuves de hausse des marges en adhésifs et l'optimisation du portefeuille en 2021'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.