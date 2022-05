Arkema : Résultat net courant trimestriel plus que doublé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema publie au titre des trois premiers mois de 2022 un résultat net courant multiplié par 2,4 à 376 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 72,9% à 619 millions, soit une marge d'EBITDA en forte progression à 21,4%.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie s'est établi à 2,9 milliards d'euros, en croissance de 30% à périmètre et change constants, avec des volumes en légère baisse, mais une amélioration continue du mix produits et une adaptation des prix de vente.



Jugeant que les conditions de marchés restent orientées positivement, Arkema vise désormais en 2022 à périmètre constant, un EBITDA pour ses matériaux de spécialités et pour le groupe en légère hausse par rapport au niveau record de 2021.



