Arkema : Projet de cession de l'activité PMMA

(CercleFinance.com) - Arkema annonce le projet de cession de son activité PMMA à Trinseo pour une valeur d'entreprise de 1.137 millions d'euros, soit 9,3 fois l'EBITDA estimé en 2020, s'inscrivant dans son ambition de 'devenir un pur acteur des matériaux de spécialités à l'horizon 2024'.



L'activité PMMA est une filière intégrée depuis la production de méthacrylate de méthyle jusqu'au polyméthacrylate de méthyle, commercialisé sous les marques Plexiglas sur le continent américain et Altuglas dans le reste du monde.



L'activité cédée emploie environ 860 personnes et dispose de sept sites de production. Son chiffre d'affaires est estimé en 2020 à environ 510 millions d'euros. Ce projet demeure soumis à l'approbation des autorités de la concurrence et son closing est attendu mi 2021.



