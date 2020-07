Arkema : Projet d'acquisition de Fixatti

(CercleFinance.com) - Arkema annonce le projet d'acquisition de Fixatti, société spécialisée dans les poudres adhésives thermocollantes de haute performance, acquisition qui permettra à sa filiale Bostik de renforcer son offre globale de solutions thermo-adhésives.



Fixatti dispose de deux sites en Europe et d'un site en Chine, emploie 180 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros. Elle contribuera à l'ambition de porter la marge d'EBITDA du segment adhésifs à 16% d'ici 2024.



La finalisation de cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est attendue au quatrième trimestre 2020, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence des pays concernés.



