Arkema : L'activité s'est accélérée au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Arkema a fait part jeudi d'une forte croissance de ses résultats au premier trimestre, tirée en particulier par la hausse des volumes de ses matériaux de spécialités.



Le groupe de chimie souligne que son activité s'est accélérée au premier trimestre, sous l'effet de l'amélioration des indicateurs économiques, un constat qui le conduit à revoir sensiblement à la hausse ses objectifs financiers pour 2021.



Arkema dit désormais viser une croissance d'environ 20% de l'Ebitda de ses matériaux de spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants, un objectif qui exclut le scénario d'une reprise 'systémique' de la crise sanitaire.



Sur les trois premiers mois de l'année, son Ebitda ressort en hausse de 20% à 358 millions d'euros sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 12,7% à périmètre et change constant, à 2,2 milliards d'euros.



A noter que ses volumes ont progressé de 7,7%, sous l'effet notamment des marchés de la construction et du bricolage, des batteries, de l'électronique, du transport et des biens de consommation.



La publication était accueillie favorablement jeudi matin à la Bourse de Paris, où l'action affichait un gain de plus de 2% dans les premiers échanges.



