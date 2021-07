Arkema : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère sa note de 'sous-performance' sur le titre Arkema, tout en relevant son objectif de cours de 94 à 98 euros.



Le bureau d'analyses augmente d'ailleurs sa prévision d'EBITDA au titre de l'exercice 2021 de 10%.



Credit Suisse rappelle toutefois que 'certains éléments pèsent encore sur le dossier'. L'analyste met par exemple en avant la difficulté de faire progresser les bénéfices et les marges de Bostik dans un environnement inflationniste.



Il ajoute aussi que l'ampleur et la portée d'éventuels cessions ou partenariats supplémentaires s'annonce limitée et ne dépassera pas 10% de l'EBITDA du groupe.



'Financièrement, nos prévisions de FCF pour l'exercice 2024 restent environ 30% inférieures aux objectifs de l'entreprise', conclut le broker.





