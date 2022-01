Arkema : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé ce lundi sa recommandation sur Arkema, conseillant désormais l'achat sur le titre du chimiste, contre 'conserver' jusqu'ici, avec un objectif de cours rehaussé de 127 à 152 euros.



'Arkema est considéré depuis longtemps comme un dossier de transformation du portefeuille, s'éloignant des matières premières pour des activités désormais plus tournées vers les spécialités', rappellent les analystes.



'Nous pensons que c'est toujours le cas et même si le titre a bien performé depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, nous nous attendons à ce qu'Arkema devienne un investissement de coeur au sein du secteur de la chimie', poursuit-il.



'Au cours des deux années à venir, nous pensons que l'intégration des adhésifs de performance d'Ashland conjuguée à une croissance dans les polymères constitueront les piliers d'une expansion de ses multiples boursiers', conclut Berenberg.



