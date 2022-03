Arkema : Acquisition d'activité auprès d'Ashland finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité performance adhesives d'Ashland, spécialiste des adhésifs de haute performance aux États-Unis, opération qui s'inscrit dans la stratégie du Français de concentration sur les matériaux de spécialités d'ici 2024.



L'activité acquise, qui emploie environ 330 personnes et exploite six unités de production principalement en Amérique du Nord, a réalisé un chiffre d'affaires estimé à environ 360 millions de dollars en 2021 et une marge d'EBITDA supérieure à 25%.



Cette opération est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,65 milliard de dollars. Étape-clé dans son ambition long terme de forte croissance, elle permet à Bostik de viser désormais une marge d'EBITDA supérieure à 17% en 2024.



