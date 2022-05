Argan : La famille Le Lan détient près de 40% du capital

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Le Lan a informé l'Autorité des marchés financiers qu'il détenait, au 26 avril 2022, à l'issue du paiement du dividende en actions ARGAN pour l'exercice 2021 39,93% du capital et des droits de vote de cette société.



Il est rappelé que le groupe familial Le Lan détenait, au 15 décembre 2021 40,27% du capital et des droits de vote de cette société.



