Argan : Croissance des loyers conforme aux objectifs

(CercleFinance.com) - Argan enregistre des revenus locatifs de 40,7 ME au 1er trimestre 2022, en croissance de +7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



' Nous estimons que cette croissance des loyers est conforme à la guidance 2022 communiquée par le management lors de sa présentation des résultats annuels et incluant des revenus locatifs 2022 à 163 ME ' indique Oddo.



Depuis le début de l'année, Argan a poursuivi sa croissance avec la livraison de trois nouveaux développements représentant une surface totale de 27.000 m2.



En janvier, la groupe a réalisé la livraison d'une plateforme logistique de 14.000 m2 située à Marne-la-Vallée (77), à Serris. En février, il a réalisé la livraison de l'extension de 7.000 m2 de son entrepôt situé à Marne-la-Vallée (77), à Chanteloup-en-Brie et en mars, la livraison de l'extension de 6.000 m2 de son entrepôt de 12.000 m2 situé à Marne-la-Vallée (77), à Croissy-Beaubourg.



' Ces livraisons sont pour nous en ligne à ce stade avec le rythme de livraison / investissements réalisés annuellement par Argan et sont inclus dans la guidance communiquée en janvier 2022 ' explique Oddo.



