Argan : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé jeudi son objectif de cours sur Argan, qu'il porte de 125 à 130 euros, après le 'solide' exercice 2021 dévoilé par loueur d'entrepôts premium.



'La société foncière française spécialisée dans la logistique a ouvert la saison des publications de résultats annuels 2021 et n'a pas déçu', souligne le broker dans une note.



'Il s'agit, à vrai dire, de l'un des meilleurs démarrages d'année jamais enregistré par Argan ce qui concerne la contraction des taux de capitalisation (-75 points de base par rapport à 2020)', fait remarquer Barclays.



Le courtier - qui maintient une recommandation 'surpondérer' sur le titre - retient par ailleurs que les dirigeants se sont montré optimistes concernant une nouvelle contraction des taux de capitalisation.



