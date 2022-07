Argan : Achat d'une plateforme logistique de 153 000m2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir signé une promesse d'acquisition avec Renault Group en sale et leaseback d'une plateforme logistique de 153 000 m², sur un foncier d'environ 300 000 m², située sur la commune de Fouchères, au centre de trois autoroutes A19, A6, A5 constituant un barycentre idéal pour la desserte de la France et dont l'acte authentique est planifié pour octobre 2022.



Cette plateforme va faire l'objet d'un bail commercial d'une durée ferme de 12 ans avec Renault Sas.



Son financement se fera à 30% par autofinancement et à 70% par emprunt hypothécaire amortissable à taux fixe.



Argan anticipe à fin décembre 2022, un patrimoine total de 3,5 millions de m², en hausse de 6% sur un an.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.