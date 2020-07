ARCHOS : Scénario spéculatif

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action ARCHOS, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La configuration graphique, par son trend primaire exprimé par la moyenne mobile à 100 jours (en orange) reste lourdement déprimée sur l'action ARCHOS. A ce stade du rééquilibrage progressif des cours toutefois, et après la première flambée de la fin du mois de juin, avortée immédiatement, les probabilités de formation d'un court mouvement acheteur extrêmement volatil deviennent fortes. L'opération sera réservée aux investisseurs les plus réactifs. Le timing est intéressant après "retracement" intégral des gains engrangés entre le 07 et le 17 avril.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ARCHOS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ARCHOS au cours de 0.040 € avec un objectif à 0.059 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.036 €.

Le conseil ARCHOS Positif 0.040 € Objectif : 0.059 € Potentiel : +47.50 % Stop : 0.036 € Résistance(s) : 0.060 / 0.073 / 0.080 Support(s) : 0.037

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime