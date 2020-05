Arcelormittal : Malgré la chute du marché de l'acier, ArcelorMittal améliore sa performance opérationnelle

(BFM Bourse) - La chute de la demande liée à la crise sanitaire a pesé sur le premier trimestre du plus grand aciériste du monde, qui voit ses revenus chuter de plus de 20% par rapport à la même période un an plus tôt. ArcelorMittal surprend néanmoins positivement le marché sur le plan opérationnel, et avance en Bourse.

Pénalisé par le ralentissement de la demande en raison des mesures de confinement face au Covid-19, et malgré une amélioration de sa performance opérationnelle, le géant mondial de l'acier ArcelorMittal a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre. Les revenus du groupe, en baisse de 22,6% sur un an et de 4,3% par rapport au trimestre précédent, ressortent à 14,8 milliards de dollars.

"L'amélioration de la performance opérationnelle au premier trimestre a été très largement éclipsée par la crise du Covid-19", regrette le PDG du groupe, Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué. Et "il y a encore trop d'incertitudes pour prévoir précisément ce que sera le reste de l'année".

Alors que les pays commencent à annoncer leurs stratégies de sortie du confinement et de reprise progressive d'activité, "la construction et l'industrie manufacturière devraient être parmi les premiers secteurs à pouvoir reprendre leurs opérations", a estimé le dirigeant. "La suite de l'année va représenter un défi", a-t-il encore souligné, se disant néanmoins "confiant" dans la capacité du groupe à "affronter ces temps difficiles".

Production au ralenti

Sur le trimestre écoulé, ArcelorMittal indique avoir enregistré "une baisse significative des activités industrielles" sur ses marchés, en raison de l'impact des mesures de confinement face au Covid-19. En conséquence, le groupe a "significativement réduit la production", avec des arrêts temporaires de production d'acier et de lignes de finition. "Le groupe prévoit un impact significatif sur ses volumes jusqu'à ce que l'activité industrielle se normalise", indique-t-il.

La baisse du chiffre d'affaires sur les trois premiers mois est liée à la fois à des livraisons d'acier en baisse (-10,7% à 19,5 millions de tonnes) et à des prix de l'acier en baisse, à la suite de la crise sanitaire.

Le groupe a toutefois amélioré sa performance opérationnelle, avec une perte d'exploitation quasiment divisée par cinq par rapport au trimestre précédent, ramenée à 353 millions de dollars contre 1,5 milliard. En outre, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 3,5% par rapport au trimestre précédent, à 967 millions de dollars contre 935 millions au dernier trimestre 2019 et alors que le consensus tablait sur 867 millions de dollars.

Dividendes suspendus

ArceloMittal a par ailleurs déclaré suspendre le paiement des dividendes jusqu'à nouvel ordre, alors que le groupe avait initialement proposé un dividende de 0,30 dollar par action pour 2019.

Cette surperformance opérationnelle est bien accueillie par le marché puisque le titre ArcelorMittal domine le palmarès du CAC 40 peu après 10h avec un gain de 3,7% à 9,916 euros, ce qui porte son rebond à près de 15% sur un mois et permet au groupe de franchir de nouveau le seuil des 10 milliards d'euros de valorisation boursière.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

