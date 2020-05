Arcelormittal : La nouvelle levée de fonds d'ArcelorMittal sanctionnée en Bourse

(BFM Bourse) - Le nouvel appel au marché annoncé par le n°1 mondial de l'acier intervient alors que Moody's a dégradé la note de crédit du groupe à "spéculative". L'initiative du groupe est est froidement accueillie par le marché.

Moins d'une semaine après avoir agréablement surpris le marché grâce à une publication trimestrielle meilleure que prévu, le n°1 mondial de l'acier a annoncé, lundi, son intention de procéder à une émission d'actions ordinaire, sans valeur nominale, et d'obligations impérativement convertibles (mandatory) pour un montant total d'environ 2 milliards de dollars. Il s'agit d'une "mesure proactive visant à accélérer l'atteinte de l'objectif d'endettement net de 7 milliards de dollars", a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour rappel, ArcelorMittal avait déjà procédé à de telles opérations en 2009 et 2013, déjà pour soulager son bilan.

La famille Mittal s’est engagée à souscrire à hauteur de 200 millions de dollars à la levée de fonds et l'opération sera réalisée aux États-Unis. Et dans le détail, les obligations convertibles arriveront à échéance dans 3 ans et paieront un coupon annuel compris entre 5,25% et 5,75%. Le prix de conversion fera ressortir une prime de 115% à 120% par rapport au cours de référence et les conditions définitives de l'opération ont été arrêtées après la clôture de la Wall Street lundi.

Au 31 mars dernier, la position de liquidité d'ArcelorMittal s'élevait à environ 10 milliards de dollars, complétée depuis par une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars contractée auprès d'un consortium bancaire comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & investment Bank, JP Morgan et la Société Générale mi-avril dernier. "La nouvelle facilité de crédit aura une durée de 12 mois et pourra être utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise. Bien que la société n'ait pas de besoin immédiat de recourir à cette nouvelle facilité de crédit, elle offrira une flexibilité financière supplémentaire dans les circonstances extraordinaires actuelles", soulignait alors le premier aciériste mondial.

Note dégradée par Moody's

Le nouvel appel au marché d'ArcelorMittal intervient alors que Moody's a dégradé la note de crédit du groupe à Ba1 vendredi dernier, l'envoyant en catégorie spéculative ("junk" bond). S&P Global Ratings a en revanche maintenu sa note BBB-.

Lakshmi Mittal a de nouveau évoqué des "circonstances exceptionnelles" pour justifier la pertinence de "l'accélération de la réalisation de notre objectif d'endettement afin de nous assurer que l'entreprise soit pleinement résistante à toutes les conditions du marché et puisse se concentrer sur l'exécution de sa stratégie à long terme". Cité dans le communiqué, le PDG ajoute que le groupe a fait d'un bilan solide "sa priorité depuis de nombreuses années".

Cette nouvelle levée de fonds est très froidement accueillie par le marché, le titre ayant plongé de 16,2% lundi en clôture, avant de repartir à la baisse mardi matin et d'enregistrer un nouveau repli de 5% à 8,196 euros vers 10h40. Le titre de l'aciériste, qui avait relativement résisté au krach intervenu il y a deux mois, lâche désormais près de 50% depuis le début de l'année.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

