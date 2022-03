Arcelormittal : Arrêt des activités sidérurgiques en Ukraine

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce suspendre ses activités sidérurgiques à Kryvyi Rih, en Ukraine, afin d'assurer la sûreté et la sécurité de son personnel et de ses actifs.



La société indique que la production avait déjà été réduite, l'usine fonctionnant à un minimum technique, à près du tiers de ses niveaux de production normaux.



Le processus de mise au ralenti de tous les hauts fourneaux a commencé aujourd'hui et prendra entre sept et dix jours, précise la société.



