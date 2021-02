Apple : Wedbush s'attend à un accord avec Hyundai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son conseil de 'surperformance' sur Apple, avec un prix cible de 175 dollars, alors qu'un accord avec le constructeur automobile sud-coréen Hyundai se profile à l'horizon.



Dans une note de recherche, le bureau d'analyses américain a rapporté que CNBC a indiqué qu'Apple et Hyundai-Kia se rapprochent d'un accord sur Apple Car, le projet de véhicule électrique autonome de marque du géant de la technologie.



La voiture - qui serait fabriquée en collaboration avec Hyundai - devrait être mise en production en 2024, a déclaré Wedbush.



L'analyste s'attend à une probabilité de 35 à 40 % qu'Apple dévoile sa propre voiture autonome d'ici 2024, étant donné les nombreux défis qu'elle devra relever en matière de production automobile, de technologie des batteries, d'implications financières et d'obstacles réglementaires.



Toutefois, si Apple entre dans la course aux VE, cette initiative pourrait rapporter plus de 30 dollars par action et relancer la croissance d'Apple au cours des prochaines années, compte tenu de l'âge d'or de la transformation des VE qui se profile à l'horizon.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.