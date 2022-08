Apple : Projet d'émission obligataire en quatre tranches

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi projeter l'émission d'un emprunt obligataire en quatre tranches, à en croire des documents déposés lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine.



L'opération, entièrement libellée en dollars mais dont le montant reste encore à déterminer, devrait comprendre quatre tranches fixées à échéances 2029, 2032, 2052 et 2062.



D'après le formulaire, ce sont les banques d'affaires Goldman Sachs, BofA Securities et J.P. Morgan qui ont été chargées de la constitution du livre d'ordres.



Apple - noté 'Aa1' par Moody's et 'AA+' par S&P - explique qu'il prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour financer des projets généraux, allant du financement de ses rachats d'actions au versement de dividendes, en passant par d'éventuels investissements ou acquisitions.



L'action de la firme à la pomme était peu changée (+0,1%) lundi matin à la Bourse de New York suite à cette annonce.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok