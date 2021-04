Apple : Lance un fonds de 200M$ pour le changement climatique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple annonce le lancement d'un fonds de 200 millions de dollars pour accélérer les solutions naturelles au changement climatique.



Le groupe américain a annoncé une première initiative de suppression du carbone - appelée Restore Fund - qui investira dans des projets forestiers pour éliminer le carbone de l'atmosphère.



Lancé avec Conservation International et Goldman Sachs, le fonds de 200 millions de dollars d'Apple vise à éliminer au moins 1 million de tonnes de dioxyde de carbone par an de l'atmosphère, ce qui équivaut à la quantité de carburant utilisée par plus de 200 000 véhicules de tourisme.



' En créant un fonds qui génère à la fois un rendement financier et des impacts carbone réels et mesurables, nous visons à conduire un changement plus large dans l'avenir - en encourageant les investissements dans l'élimination du carbone dans le monde entier. ' a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple pour l'environnement, les politiques et les initiatives sociales.



